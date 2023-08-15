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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنسو فاتي يقترب من الرحيل عن برشلونة

أنسو فاتي
أنسو فاتي

يقترب النجم الإسباني أنسو فاتي لاعب فريق نادي برشلونة الإسباني من الرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وذلك للبحث عن فريق جديد قبل غلق باب الانتقالات.

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سبب رغبة أنسو فاتي في الرحيل عن برشلونة

حتى الآن أنسو فاتي مترددًا جدًا في البقاء ضمن صفوف العملاق الكتالوني ويفكر في مغادرة الفريق قبل غلق باب الانتقالات، ويعلم النجم الإسباني أنه لن يلعب مع البلوجرانا في الموسم الجديد، وعليه هنا البحث عن فريق جديد.

ينتهي عقد أنسو فاتي مع برشلونة في يونيو من عام 2027، ويتبقى لع مع البلوجرانا 4 مواسم ومعه أربعة ألقاب الدوري الإسباني وكأس إسبانيا والسوبر الإسباني، بالإضافة إلى بطولة أمم أوروبا.

انتقل أنسو فاتي من شباب نادي إشبيلية إلى نادي برشلونة في عام 2012 في صفقة انتقال حر، وتدرج في الفئات السنية حتى وصل للفريق الاول في موسم 2020-2021.