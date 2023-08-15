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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد تقديم نيمار أمام الجماهير السعودية

نيمار
نيمار

أعلن منذ قليل نادي الهلال تعاقده الرسمي مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة قياسية صٌنفت بالأغلى في تاريخ كرة القدم مع تقديم راتب ضخم وامتيازات أخرى للاعب.

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تفاصيل صفقة نيمار لاعب الهلال الأغلى في تاريخ كرة القدم


ومن المنتظر أن ينظم نادي الهلال حفل جماهيري ضخم لتقديم نيمار دا سيلفا رسميًا أمام الجماهير السعودية ، مساء يوم السبت القادم، قبل مباراة الهلال أمام الفيحاء، في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

تفاصيل التعاقد ..

وأكد نادي الهلال السعودي على أن التعاقد مع نيمار لفترة تمتد 3 مواسم على أن يرتدي خلالها اللاعب البرازيلي القميص رقم 10 مع أزرق الرياض

ومن المقرر باريس سان جيرمان على مبلغ 290 مليون يورو بعد التوقيع الرسمي للاعب مع فريق العاصمة الفرنسي، على أن يتفاضى نيمار 300 مليون دولار راتب سنوي مع نادي الهلال.

وشارك اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال مسيرته في 124 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 77 هدفاً، وقاد بلاده للتتويج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الاولمبية "ريو دي جانيرو 2016" للمرة الأولى في تاريخ بلد السامبا.

على صعيد متصل ، أعلنت صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية اليوم الثلاثاء ، أن الهلال سيقوم بتقديم نيمار في حفل استثنائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضحت في حديثها عن الصفقةى  أن حفل استقبال نيمار سيضاهي تقديم الفرنسي كريم بنزيما من جانب اتحاد جدة، والذي كان في الثامن من يونيو الماضي، حيث حضره 60 ألف مشجع من أنصار النمور.

وأكدت أن تقديم الدولي البرازيلي سيكون به فقرات مختلفة بالألعاب النارية والموسيقى الصاخبة مع تسيير طائرات من دون طيار، من أجل اشعال حماس الجمهور الهلالي.

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