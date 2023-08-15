تفاصيل صفقة نيمار لاعب الهلال الأغلى في تاريخ كرة القدم

أعلن نادي الهلال التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا قادمًا من فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصفقة الأغلى بتاريخ كرة القدم، وأعلى راتب للاعب على الإطلاق.

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تفاصيل صفقة نيمار الأغلى في تاريخ كرة القدم

أعلن الهلال التعاقد مع نيمار لمدة 3 مواسم سيرتدي خلالها اللاعب البرازيلي القميص رقم 10 مع أزرق الرياض.

سيحصل باريس سان جيرمان على مبلغ 290 مليون يورو بعد التوقيع الرسمي للاعب مع فريق العاصمة الفرنسي، على أن يتفاضى نيمار 300 مليون دولار راتب سنوي مع نادي الهلال.

شارك نيمار دا سيلفا خلال مسيرته في 124 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 77 هدفاً، وقاد بلاده للتتويج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الاولمبية "ريو دي جانيرو 2016" للمرة الأولى في تاريخ بلد السامبا.