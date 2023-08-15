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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

المقاولون العرب يضم ثنائي إنبي والاتحاد

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح التعاقد مع إسلام عبدالنعيم لاعب الاتحاد السكندري لمدة موسمين. 

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تفاصيل تعاقد الهلال السعودي مع نيمار


ووقع إسلام عبدالنعيم على عقود انتقاله في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، و شوقي غريب المدير الفني. 
وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع إسلام عبد النعيم ، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

التعاقد مع عمرو مرعي ..

كما أعلن نادي المقاولون العرب أيضًا إتمام التعاقد مع عمرو مرعي لاعب إنبي السابق لمدة 3 سنوات
ووقع عمرو مرعي على عقود انتقاله أيضًا في حضور المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة بالنادي، وشوقي غريب المدير الفني. 
وأكد المهندس محمد عادل فتحي، أن التعاقد مع عمرو مرعي ، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.


 

عمرو مرعي ينضم إلى المقاولون

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