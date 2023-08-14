تفاصيل تعاقد الهلال السعودي مع نيمار

أنهى نادي الهلال السعودي ، تعاقده مع البرازيلي نيمار دا سيلفا ، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة المقرر له أن يتم بعد غدٍ الأربعاء.



و المقرر أن يحصل باريس سان جيرمان على مقابل مادي أقل من 100 مليون يورو مقابل السماح للاعبه البرازيلي بالرحيل على أن يحصل اللاعب نفسه على 160 مليون يورو راتبًا سنويًا، وتعاقده يمتد مع الفريق حتى عام 2025.

كان اللاعب الدولي البرازيلي صاحب الـ 31 عام قد انتقل إلى باريس سان جيرمان بقيمة مالية قياسية قدرت بـ 222 مليون يورو، لضمه من فريق برشلونة خلال صيف 2017.

تأكيدات الصحفي العالمي ..

وفي هذا الإطار قال فابريزيو رومانو الصحفي العالمي المتخصص في الانتقالات عبر حسابه الرسمي على تويتر:

"ينهي الهلال المستندات الرسمية لصفقة نيمار، اليوم الاثنين، بعدما وافق اللاعب بشكل نهائي على عقد لمدة عامين، كما يعمل أيضا محامو نيمار على مراجعة العقود الرسمية، كما أن الهلال السعودي حجز موعد الكشف الطبي بالفعل".

قبل أن يتبع بتحديث جديد قائلاً :انتهت الأطراف من مراجعة المستندات الرسمية للصفقة والموافقة عليها".



وأشارت تقارير أسبانية صباح اليوم، إلى أن عقد نيمار المنتظر مع فريقه السعودي الهلال يمتد حتى عام 2025، على أن يتقاضى راتب سنوي يقدر بـ 160 مليون يورو ، ومن المنتظر وصوله إلى المملكة الساعات القليلة المقبلة عقب اجتيازه الفحوصات الطبية المقررة.