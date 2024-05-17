هدى الإتربي تسير على خطى يسرا بمهرجان كان| نفس الفستان وأذواق مختلفة

لفتت الفنانة هدى الإتربي الأنظار في مهرجان كان السينمائي خلال دورته الـ77 بإطلالة مثيرة مفعمة بالأنوثة والأناقة، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وليس هذا فقط ما لفت الانتباه، فكانت النجمة يسرا قد سبقتها وظهرت بنفس الفستان خلال جلسة تصوير سابقة شبهها البعض وقتها بأيقونة الجمال مارلين مونرو.

الفنانة هدى الإتربي

سعر فستان هدى الإتربي في مهرجان كان

وظهرت هدى الإتربي بفستان أسود مُجسم بقصة الميرميد الذي يبرز جمال الجسم ويعكس أنوثتها، فتميز بياقة كبيرة وعريضة من الخلف مزينة بكشاكش من نفس قماشة مع قصة الكورسية ناحية الخصر، وبلغ سعر الفستان 5500 درهم، أي ما يقرب من 50 ألف جنيه مصري.

ونسقت مع الفستان مجموعة من المجوهرات الثمينة المرصعة بالألماس، فضمت أقراطا طويلة تتدلى من أذنيها، وأنسيال وخاتم، بالإضافة لعقد يتدلى منه شكل الذئب ذو العينين الخضراء؛ ليلفت الأنظار ويعكس أناقتها.

وفضلت هدى الإتربي إبراز جمال الفستان، فقامت بربط خصلات شعرها شكل الكعكة وثبتت غرتها للخلف مع باقي الشعر؛ لتحصل على وجه ممتليء وملامح جذابة.

واختارت هدى الإتربي مكياجا ساحرا مستوحيا من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، بالإضافة للبلاشر، كما اختارت ظلال العين بدرجات البني مع الشيمر اللامع، والرموش الصناعية الطويلة؛ لتحصل علي عينين واسعتين، ووضعت أحمر شفاه من درجات النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها الجذاب.

الفنانة يسرا وهدى الإتربي

يسرا تفضل الجراءة وتسير على خطى مارلين مونرو

أما النجمة يسرا ففضلت الجرأة في تنسيق الفستان ذاته، حيث قامت بارتداء قفازات طويلة متعددة الطيات من الشيفون الأسود؛ مما عكس أناقتها وجمالها.

وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية الراقية، فضمت أقراطا طويلة مستوحاه من جلد الثعبان باللون الذهبي والبرتقالي، وعقدا قصيرا ملتفا حول العنق؛ ليضيف لمسه جذابة وراقية للفستان.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة يسرا تصفيفة شعر مميزة، فاعتمدت صيحة الشعر المبلل، وتركته يتدلى من الخلف بشكل ناعم وجذاب.





ووضعت يسرا مكياجًا ساحرًا، فإعتمدت الرموش الصناعية الكثيفة، وأضافت لمسة من الجليتر اللامع كظلال للعين، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، كما اختارت أحمر شفاه باللون الأحمر المائل للبرتقالي.