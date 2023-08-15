الهلال يخطط لضم حارس نوتنجهام الإنجليزي

يخطط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لدعم مركز حراسة المرمى في صفوفه قبل نهاية فترة الانتقالات، وهو ما أكدت عليه التقارير الإنجليزي خلال الساعات الماضية بأن أزرق الرياض يضع عينه على حارس مرمى نادي نوتنجهام الإنجليزي.

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كيلور نافاس ضمن اهتمامات نادي الهلال

أصبح كيلور نافاس أحد أهداف نادي الهلال لدعم مركز حراسة المرمى في صفوف الفريق، ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة حديث من جانب إدارة الأزرق مع نادي باريس سان جيرمان على حسم الصفقة بشكل رسمي، للاعب المنتهيه إعارته لنادي نوتنجهام فروست.

انتهت إعارة نافاس صاحب الـ 36 عام بنهاية الموسم الماضي، ومن المقرر أن يعود اللاعب لباريس سان جيرمان، لكن يظل لويس إنريكي صاحب القرار النهائي في عودة الحارس الكوستاريكي من عدمها في الفترة الحالية.

موقف إنريكي من رحيل نافاس

يمتلك باريس سان جيرمان كل من جيانلويجي دوناروما في مركز حراسة المرمى ومعه بديله أرناو تيناس الذي تعاقد معه عملاق فرنسا قادما من نادي برشلونة، وبالتالي سيكون نافاس في الترتيب الثالث بالنسبة للمدرب الإسباني، ومهو ما لا يريده الحارس الكوستاريكي، وبالفعل سيوافق إنريكي على رحيله.

ليس كيلور نافاس الوحيد الذي يرغب نادي الهلال في التعاقد معه من نادي باريس سان جيرمان، بل هناك أيضًا مفاوضات مع فريق العاصمة لحسم صفقة نيمار دا سيلفا.