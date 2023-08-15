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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نقل مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي

الهلال
الهلال

قررت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تغيير ملعب مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية من الدوري السعودي لنسخة الموسم الحالي 2023-2024، ونقلها لملعب أخر في الرياض.

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ومن المقرر أن يخوض الهلال مواجهة الجولة الثانية أمام نادي الفيحاء يوم السبت المقبل الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري.

تغيير ملعب مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الثانية

أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين نقل ملعب مواجهة الهلال ضد الفيحاء من الأمير فيصل بن فهد "الملز" لتقام على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالرياض.

حقق الهلال الفوز في الجولة الاولى على حساب نادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن الاتحاد المتصدر، بينما يثحتل فريق الفيحاء المركز الثاني بنفس عدد النقاط بعد الفوز على الخليج في الجولة الاولى.