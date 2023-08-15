"البطة الصفرا".. حصيلة إيرادات الفيلم خلال 6 أيام عرض بالسينمات

نجح فيلم “البطة الصفرا” بطولة الفنان محمد عبد الرحمن، والفنانة غادة عادل، فى تحقيق إيرادات تخطت مليون جنيه، وذلك منذ طرحه فى السينمات، خلال 6 أيام عرض.

تم طرح فيلم "البطة الصفرا" في دور العرض السينمائية 9 أغسطس الجاري.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم “البطة الصفرا” أغنية جديدة بعنوان "سهلة أهى" من أحداث الفيلم، والأغنية يغنيها أحمد الخطيب ومن كلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع وميكس هانى ربيع.

وتقول كلماتها: "ما هي سهلة أهيه.. ما هي سلكة أهيه.. أومال في إيه.. معقدينها على بعض ليه.. ما هي حلوة أهيه.. وماشية أهيه.. طيب وليه مضيقنها عالخلق ليه.. مالناس أهيه الحلوة دي".

وشهد البرومو ظهور الفنانة الراحلة لبني محمود بعد 5 أشهر من وفاتها.

وكانت انتهت أسرة الفيلم من التصوير في شهر فبراير الماضى.

وكان طرح النجم أحمد أمين الأغنية الدعائية لفيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبدالرحمن توتا وغادة عادل، والمقرر انطلاقه في دور العرض يوم 9 أغسطس المقبل، وتحمل الأغنية اسم "علم نفسى".

لبني محمود ومحمد عبد الرحمن

ويغني أحمد أمين الأغنية في تجربة جديدة بعالم الغناء، بعدما قدم أغنية تتر مسلسله الأخير "الصفارة" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى.

وروجت الشركة المنتجة للعمل حيث طرحت البوسترات الدعائية الفردية لأبطال الفيلم.

غادة عادل

فيلم البطة الصفرا من بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، بالاشتراك مع الفنانين محمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت.

محمد عبد الرحمن توتة وغادة عادل

وكان حرص الفنان محمد عبدالرحمن توتة، على الترويج لفيلم “البطة الصفرا"، الذي من المُقرر طرحه في دور العرض خلال موسم أفلام صيف 2023، بعد الانتهاء من تصويره كاملًا منذ ديسمبر الماضي.

وشارك محمد عبد الرحمن، جمهوره عبر حسابه على إنستجرام، مجموعة من الألعاب على شكل “بطة” ذات اللون الأصفر، وكتب قائلًا: “إيه حوار البطة الصفرا ده؟”.

وكانت انتهت أسرة فيلم "البطة الصفراا" بطولة محمد عبد الرحمن "توتا" وغادة عادل من تصوير المشاهد الأخيرة للعمل

غادة عادل أمام توتا للمرة الثانية فى السينما

ويجمع "البطة الصفرا" محمد عبد الرحمن وغادة عادل للمرة الثانية في السينما والرابعة بوجه عام، حيث قدم الثنائى فيلم "الخطة العايمة" عام 2020 بمشاركة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ثم تعاونا في مسرحيتين هما "في نص الليل" عام 2021 بمشاركة حسن الرداد وريم مصطفى، ومسرحية "فرصة سعيدة" هذا العام بمشاركة شريف سلامة.

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قصة البطة الصفرا

تدور قصة الفيلم حول عصابة تتزعمها امرأة وفى إطار كوميدى تتوالى الأحداث لإيصال رسالة عدم الانحراف فى الطرق غير المشروعة التى حتمًا ستؤدى إلى نهاية غير سعيدة.



أبطال فيلم البطة الصفرا

يشار إلى أن فيلم "البطة الصفرا" بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، كما يشارك في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبد الله، سامي مغاوري وعمرو رمزي، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبد القادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

الدعوة عامة

وكانت آخر أعمال محمد عبد الرحمن توتا في السينمات فيلم "الدعوة عامة" تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وشارك في بطولة الفيلم أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.