سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء،على هبوط بما يصل الى نحو 80.94 نقطة ليقفل عند مستوى 11412.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 198 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات فى سوق الأسهم السعودية : بوبا العربية، وكابلات الرياض، والنهدي، وأنابيب، والتعاونية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: مشاركة ريت، والباحة، ومعدنية، وأسواق عبدالله العثيم، وإعمار، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.06 % و 7.76 %.

فيما كانت أسهم شركات فى سوق الأسهم السعودية : أمريكانا، وأرامكو السعودية، والباحة، وشمس، والأهلي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: أرامكو السعودية، والأهلي، والنهدي، والراجحي، وبوبا العربية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بما يصل الى نحو 93.60 نقطة ليقفل عند مستوى 23394.77 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 34.8 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين و800 ألف سهم.

بورصة قطر تغلق على انخفاض

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على انخفاض بـ 34.69 نقطة، أي بنسبة 0.32 في المئة، إلى مستوى 10673.66 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 139 مليونًا و72 ألفًا و290 سهمًا، بقيمة 345 مليونًا و632 ألفًا و147.144 ريالًا، نتيجة تنفيذ 14839 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 33 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 626 مليارًا و775 مليونًا و904 آلاف و 812.310 ريالًا، مقابل 628 مليارًا و861 مليونًا و102 ألفًا و833.590 ريالًا، في الجلسة السابقة.

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

البورصة المصرية

سجّلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5 مليارات جنيه ليصل إلى 1.219 تريليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 2.4 مليار جنيه.

وأنهى مؤشر البورصة الرئيس (إيجي إكس 30) تعاملاته على ارتفاع نسبته 0.38% ليبلغ 17965.32 نقطة، كما قفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 0.1% مسجلاً 3638.98 نقطة، وزاد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 0.13% لينهي التعاملات عند مستوى 5367.525 نقطة.