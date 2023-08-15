عاجل
الصحة العالمية: 67% من المستشفيات فى السودان خارج الخدمة
الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مباحثات بين تونس وسلطنة عمان حول تعزيز التعاون في المجال السياحي

تونس وسلطنة عمان
تونس وسلطنة عمان

 

بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين اليوم الثلاثاء، مع سفير سلطنة عمان في تونس هلال بن عبد الله بن علي السناني التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجالي السياحة والصناعات التقليدية.

txt

غرق مركب قبالة سواحل تونس يُسفر عن مصرع 5 مُهاجرين

txt

قتلى و51 مفقودا بعد غرق سفينة مهاجرين أفارقة قبالة سواحل تونس

كما بحث الجانبان - وفق بيان لوزارة السياحة اليوم - سبل تعزيز وتنويع التعاون في كافة المجالات الأخرى منها التأهيل والتدريب المهني. 

وأبدى الطرفان ارتياحا لمستوى التعاون القائم بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان في العديد من المجالات لا سيما في المجال السياحي والتأكيد على وجود رغبة من الجانبين في مزيد دعمه خلال السنوات القادمة.

مواد متعلقة

وزير الخارجية يتوجه إلى تونس في زيارة ثنائية

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وبطل تونس في البطولة العربية

حرائق الغابات تلتهم تونس والجزائر| شاهد

تونس.. الحرائق تلتهم الغابات وتحاصر السكان