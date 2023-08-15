مباحثات بين تونس وسلطنة عمان حول تعزيز التعاون في المجال السياحي

بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين اليوم الثلاثاء، مع سفير سلطنة عمان في تونس هلال بن عبد الله بن علي السناني التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في مجالي السياحة والصناعات التقليدية.

كما بحث الجانبان - وفق بيان لوزارة السياحة اليوم - سبل تعزيز وتنويع التعاون في كافة المجالات الأخرى منها التأهيل والتدريب المهني.

وأبدى الطرفان ارتياحا لمستوى التعاون القائم بين الجمهورية التونسية وسلطنة عمان في العديد من المجالات لا سيما في المجال السياحي والتأكيد على وجود رغبة من الجانبين في مزيد دعمه خلال السنوات القادمة.