غرق مركب قبالة سواحل تونس يُسفر عن مصرع 5 مُهاجرين

قال الناطق باسم محكمة صفاقس، فوزي المصمودي، إن 5 مُهاجرين لقوا مصرعهم وهناك 7 آخرون في عداد المفقودين، إثر غرق مركب كان يقلهم قبالة سواحل محافظة صفاقس التونسية (وسط شرق)، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الاثنين.

وأوضح فوزي المصمودي لوكالة "فرانس برس"، أن القارب المنكوب حمل على متنه 35 مهاجرا من بينهم نساء وأطفال أغلبهم تونسيون مع عدد قليل من أفارقة جنوب الصحراء.

وأكد أنه تمت نجدة 23 شخصا وانتشال 5 جثث ولا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين.

سواحل صفاقس

وفي الـ8 من أغسطس، لقي 11 شخصا مصرعهم وفقد 44 آخرون إثر غرق زورق مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل صفاقس، بالإضافة إلى إنقاذ شخصين، وكانوا يحملون جميعا جنسيات من دول جنوب الصحراء الإفريقية.

جدير بالذكر أن خفر السواحل التونسي انتشل يوم الأحد 6 أغسطس، 12 جثة قبالة جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس.

من ناحية أخرى، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، السبت، انتشال جثتي رضيع وشاب وإنقاذ 13 شخصا، إثر غرق مركبهم في البحر المتوسط قبالة شواطئ قابس.

وأكدت الإدارة في بيان، أن المركب الذي غرق قبالة ساحل قابس كان يقل 20 تونسيا على الأقل، وقد تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثتين لرضيع وشاب عمره 20 عاما.

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أن البحث جار عن بقية المفقودين بالتنسيق مع الحماية المدنية، مشيرة إلى أن المركب غرق قرابة الساعة الثانية صباحا ويبعد عن اليابسة تقريبا 120 مترا.



ولفتت إلى أنه تمت استشارة النيابة العامة التي أعطت الإذن لفرقة الإرشاد البحري في قابس، بفتح تحقيقات في الموضوع، مؤكدة أن الموضوع محل متابعة.