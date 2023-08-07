عاجل
استثمارات تركية جديدة في مصر بقيمة 500 مليون دولار الفترة المقبلة افتتاح أول عربية فول في كندا وصاحبتها: الإقبال على وجبات الزيت الحار قياسي جريمة عظمى تمنع محمد صلاح من شارة قيادة ليفربول.. فيديو بسمة وهبة تستغيث بشيخ الأزهر على الهواء.. أرجوك احمي الدين (فيديو)
الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

قتلى و51 مفقودا بعد غرق سفينة مهاجرين أفارقة قبالة سواحل تونس

الهجرة غير شرعية
الهجرة غير شرعية

قال مسؤول قضائي، إن أربعة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم وفقد 51 بعد غرق سفينة مهاجرين قبالة جزيرة قرقنة التونسية، مضيفا أن جميع المهاجرين الذين كانوا على متنها من إفريقيا جنوب الصحراء. 
 

وقال وزير الداخلية التونسي في يوليو، إن خفر السواحل التونسي انتشل 901 جثة لمهاجرين غرقى قبالة سواحلها في الفترة من 1 يناير إلى 20 يوليو هذا العام ، مما يمثل عددًا غير مسبوق من الضحايا قبالة سواحل البلاد. 
 

وتواجه الدولة الواقعة في شمال إفريقيا موجة هجرة قياسية هذا العام وكوارث متكررة لقوارب المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المتوجهة إلى السواحل الإيطالية. 
 

وحلت تونس محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية في المنطقة للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في إفريقيا والشرق الأوسط على أمل حياة أفضل في أوروبا. 
 

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، لإنشاء مؤسسة مالية عالمية يتم تمويلها من القروض بعد إلغائها، ومن الأموال المنهوبة بعد استرجاعها لإرساء نظام إنساني جديد، "يعم فيه الرخاء للجميع.

قيس سعيّد

وأكد الرئيس التونسي في كلمة ألقاها اليوم الأحد، خلال مشاركته في المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة المنعقد بالعاصمة الإيطالية روما، أن "تونس التي ألغت العبودية منذ سنة 1874، لا يمكن أن تقبل بعودة الاسترقاق من خلال الهجرة غير النظامية"، مشددا على أن بلاده لن تقبل بالتوطين المبطن للمهاجرين غير النظاميين، كما أنها لن تكون ممرا أو مستقرا للخارجين عن القانون، على حد وصفه.

 

وبيّن سعيد أن الشعب التونسي أعطى دروسا في تغليب القيم الإنسانية، عكس ما "تروج له الدوائر المرتبطة بشبكات الهجرة والتهجير والاتجار بالبشر.

وشدّد الرئيس على أن معالجة الهجرة غير النظامية لا تتم بصفة منفردة ولا بواسطة اتفاقيات ثنائية، داعيا المجموعة الدولية إلى البحث عن الحلول بعد تحديد الدوافع والأسباب.

 

وأكد قيس سعيّد أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه الذي يتطرق إلى ملف الهجرة غير النظامية، الذي تحول منذ سنوات إلى مأساة إنسانية.

مواد متعلقة

رئيس وزراء اليونان يثمن جهود مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية

بعد ارتفاع الضحايا|رئيس السنغال يطالب بتشديد الرقابة على الهجرة غير نظامية

الرئيس التونسي يدعو المجموعة الدولية للبحث عن الدوافع وراء مشكلة الهجرة غير الشرعية

سفير الاتحاد الأوروبي يكشف جهود مصر في مواجهة الهجرة غير الشرعية (فيديو)

استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية 2023