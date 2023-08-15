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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا تنظم عرضًا عسكريًا لاستعراض أنظمتها الدفاعية الحديثة

بولندا تنظم عرضًا
بولندا تنظم عرضًا عسكريًا

 

نظمت بولندا، عرضًا عسكريًا، اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض أسلحتها وأنظمة دفاعها الحديثة، مع احتدام الحرب عبر حدودها الجنوبية الشرقية في أوكرانيا المجاورة وقبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 15 أكتوبر المقبل.

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وتجمعت الحشود في العاصمة وارسو لرؤية دبابات أبرامز الأمريكية الصنع وأنظمة المدفعية المتنقلة HIMARS وأنظمة صواريخ باتريوت، بالإضافة إلى مقاتلات FA-50 الكورية الجنوبية ومدافع هاوتزر K9، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

ومنذ أن بدأت الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، أنفقت الحكومة اليمينية في بولندا أكثر من 16 مليار دولار على الدبابات وأنظمة الصواريخ الاعتراضية والطائرات المقاتلة، وتم شراء العديد منها من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وأقيم العرض تزامنًا مع ذكرى معركة وارسو عام 1920، حيث هزمت القوات البولندية القوات البلشفية التي كانت تتقدم في أوروبا.

وعززت هذه التحديثات العسكرية القدرات الدفاعية لبولندا واستبدلت بعض العناصر المعدات السوفيتية والروسية الصنع التي قدمتها بولندا لأوكرانيا.

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