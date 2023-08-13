بولندا تتهم روسيا وبيلاروس بزيادة تدفق المهاجرين إلى أراضيها

اتهم رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، روسيا وبيلاروس، "بالتسبب في ارتفاع نسبة تدفق المهاجرين ومحاولة عبورهم الحدود الشرقية بشكل غير قانوني".

ولفت مورافيتسكي في مقابلة مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية،، إلى أن "بولندا تتعرض للهجوم منذ أكثر من عامين على حدودها الشرقية مع بيلاروس. وفق خطة مشتركة لروسيا وبيلاروس، اللتين تريدان زعزعة استقرار ليس فقط بلدنا، ولكن الاتحاد الأوروبي بأكمله، حيث استخدموا المهاجرين لزعزعة أمن بولندا وتدمير وحدة الحلفاء الأوروبيين" وفق تعبيره، وفقا لروسيا اليوم.