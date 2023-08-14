أسعار النفط تتراجع اليوم وبرنت يسجل 85.73 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 14 أغسطس، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 85.73 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 82.12 دولار للبرميل.

ورحبت مملكة البحرين بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، قبالة ساحل الجمهورية اليمنية.

وزارة الخارجية البحرينية

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم الإثنين، نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - الجهود الحثيثة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والدول الإقليمية والعالمية وقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إنهاء هذه الأزمة والحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.

ورحبت الإمارات، بإعلان الأمم المتحدة استكمال خطة تفريغ خزان ناقلة النفط العائمة "صافر" قبالة ساحل اليمن في البحر الأحمر.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية بجهود الأمم المتحدة ومساعي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وبما قدمه تحالف دعم الشرعية في اليمن والدول المانحة من دعمٍ لتسهيل إنجاح عمليات تفريغ خزان النفط العائم المتهالك، ما جنّب المنطقة والعالم كارثة بيئية وإنسانية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وانخفضت الأسعار في الوقت الذي عزز فيه مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه، الإثنين، بعد أن أدت زيادة أكبر قليلا في أسعار المنتجين الأميركيين في يوليو إلى رفع عوائد سندات الخزانة رغم توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيوقف رفع أسعار الفائدة.

قالت تينا تنج المحللة في سي.إم.سي ماركتس، لوكالة رويترز، إن تحركات أسعار النفط ستبقى محدودة النطاق هذا الأسبوع إذ قد يؤدي تباطؤ التعافي الاقتصادي للصين وقوة الدولار الأميركي إلى خفض الأسعار، لكن أوبك+ ستفعل كل ما يلزم للحفاظ على تقليص المعروض وتحقيق الاستقرار في الأسواق.

ومن المتوقع أن تؤدي تخفيضات الإمدادات التي تقوم بها كل من السعودية وروسيا في إطار التحالف بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها أو ما يعرف باسم أوبك+ إلى تقليص مخزونات النفط بقية هذا العام وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار حسبما أفادت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري يوم الجمعة.