البحرين ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط من صافر

رحبت مملكة البحرين بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، قبالة ساحل الجمهورية اليمنية.

إنهاء الأزمة والحيلولة دون وقوع كارثة بيئية

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم الإثنين، نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) الجهود الحثيثة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والدول الإقليمية والعالمية وقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إنهاء هذه الأزمة والحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.