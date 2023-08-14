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الإثنين 14 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البحرين ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط من صافر

صافر
صافر

رحبت مملكة البحرين بإعلان الأمم المتحدة اكتمال سحب النفط الخام من الخزان العائم "صافر"، قبالة ساحل الجمهورية اليمنية.

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صافر.. قصة ناقلة نفط عملاقة قبالة سواحل اليمن

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بعد حل أزمة الناقلة صافر .. الأمم المتحدة: الخطر لم ينتهِ بعد

إنهاء الأزمة والحيلولة دون وقوع كارثة بيئية

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية في بيان اليوم الإثنين، نقلته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) الجهود الحثيثة التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والدول الإقليمية والعالمية وقيادة "تحالف دعم الشرعية في اليمن" بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة من أجل إنهاء هذه الأزمة والحيلولة دون وقوع كارثة بيئية.

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