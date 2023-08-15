20 برنامجًا دراسيًا فى جامعة حلوان الأهلية 2023

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل البرامج الدراسية المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى 2023-2024.

وتطرح جامعة حلوان الأهلية هذا العام ثمان كليات وتتضمن 20 برنامجًا، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و 2022 (الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، ومدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg (اضغط هنا).

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برامج جامعة حلوان الأهلية

١. كلية العلوم الإنسانية:

تبلغ مصروفات كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه مصرى وتقبل طلاب الثانوية العامة بحد أدنى 55 في المائة من المجموع.

وتتضمن عدد من البرامج وهى:

- معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى

- Business lnformatics and Digital Transformation

- اللوجستيات وسلاسل الإمداد

- Logistics and Supply Chain

- نظم الذكاء وتحليل الأعمال

- Business lntelligence and Analytics Systems

- الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال

- Digital Economics and Enterpreneurship

٢. كلية الفنون والفنون التطبيقية

وتبلغ مصروفات كلية الفنون والفنون التطبيقية 50 ألف جنيه، ويكون الحد الأدنى للقبول 55 في المائة وتتضمن عدد من البرامج وهى:

- التصميم الداخلى البيئى

- Environmental lnterior Design

- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية

- Animation and Visual Effects

- الاتصال البصرى وفنون الميديا

- Visual Communication and New Media Design

٣. كلية الهندسة

تبلغ مصروفات كلية الهندسة 65 ألف جنيه مصرى وتقبل طلاب الثانوية العامة بحد أدنى للقبول 68 في المائة وتتضمن برامج التالية:

- هندسة النظم الذكية

- Intelligent Systems Engineering

- العمارة والتصميم البيئى

- Architectural and Environmental Design

- هندسة الروبوتات والميكاترونيات

- Robotics and Mechatronics Engineering

- هندسة الالكترونيات التطبيقية

- Applied Electronics Engineering

- هندسة المصانع الرقمية

- Digital Factories Engineering

- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع

- Sustainable Urban Design and Landscape

٤. كلية العلوم

تبلغ مصروفات كلية العلوم 40 ألف جنيه مصري والحد الأدنى للقبول 55 في المائة، وتشمل برنامج:

التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية

- Biotechnology and Genetic Engineering

٥. كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات

تبلغ مصروفاتها 60 ألف جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 68 في المائة وتتضمن البرامج التالية:

- علوم البيانات

- Data Science

- هندسة برمجيات الروبوتات

- Robotics Software Engineering

- هندسة برمجيات الوسائط المتعددة

- Multimedia Software Engineering

٦. كلية طب الأسنان Faculty of Dentistry

تبلغ مصروفات كلية طب الأسنان 110 ألف جنيه مصرى، ويبلغ الحد الأدنى للقبول 78 في المائة، وتتضمن برنامج:

- طب الفم والأسنان

- Oral and Dental Medicine

٧. كلية العــلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy

وتبلغ مصروفات العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول ٧٦٪ وتتضمن برنامج:

- العلاج الطبيعى

- Physical Therapy

٨. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences

تبلغ مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم 40 ألف جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 55 في المائة وتتضمن برنامج:

تكنولوجيا المختبرات الطبية

- Technology of Medical Laboratories