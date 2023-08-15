20 برنامجًا دراسيًا فى جامعة حلوان الأهلية 2023
أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل البرامج الدراسية المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى 2023-2024.
وتطرح جامعة حلوان الأهلية هذا العام ثمان كليات وتتضمن 20 برنامجًا، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و 2022 (الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، ومدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg (اضغط هنا).
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برامج جامعة حلوان الأهلية
١. كلية العلوم الإنسانية:
تبلغ مصروفات كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه مصرى وتقبل طلاب الثانوية العامة بحد أدنى 55 في المائة من المجموع.
وتتضمن عدد من البرامج وهى:
- معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى
- Business lnformatics and Digital Transformation
- اللوجستيات وسلاسل الإمداد
- Logistics and Supply Chain
- نظم الذكاء وتحليل الأعمال
- Business lntelligence and Analytics Systems
- الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال
- Digital Economics and Enterpreneurship
٢. كلية الفنون والفنون التطبيقية
وتبلغ مصروفات كلية الفنون والفنون التطبيقية 50 ألف جنيه، ويكون الحد الأدنى للقبول 55 في المائة وتتضمن عدد من البرامج وهى:
- التصميم الداخلى البيئى
- Environmental lnterior Design
- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية
- Animation and Visual Effects
- الاتصال البصرى وفنون الميديا
- Visual Communication and New Media Design
٣. كلية الهندسة
تبلغ مصروفات كلية الهندسة 65 ألف جنيه مصرى وتقبل طلاب الثانوية العامة بحد أدنى للقبول 68 في المائة وتتضمن برامج التالية:
- هندسة النظم الذكية
- Intelligent Systems Engineering
- العمارة والتصميم البيئى
- Architectural and Environmental Design
- هندسة الروبوتات والميكاترونيات
- Robotics and Mechatronics Engineering
- هندسة الالكترونيات التطبيقية
- Applied Electronics Engineering
- هندسة المصانع الرقمية
- Digital Factories Engineering
- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع
- Sustainable Urban Design and Landscape
٤. كلية العلوم
تبلغ مصروفات كلية العلوم 40 ألف جنيه مصري والحد الأدنى للقبول 55 في المائة، وتشمل برنامج:
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية
- Biotechnology and Genetic Engineering
٥. كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات
تبلغ مصروفاتها 60 ألف جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 68 في المائة وتتضمن البرامج التالية:
- علوم البيانات
- Data Science
- هندسة برمجيات الروبوتات
- Robotics Software Engineering
- هندسة برمجيات الوسائط المتعددة
- Multimedia Software Engineering
٦. كلية طب الأسنان Faculty of Dentistry
تبلغ مصروفات كلية طب الأسنان 110 ألف جنيه مصرى، ويبلغ الحد الأدنى للقبول 78 في المائة، وتتضمن برنامج:
- طب الفم والأسنان
- Oral and Dental Medicine
٧. كلية العــلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy
وتبلغ مصروفات العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول ٧٦٪ وتتضمن برنامج:
- العلاج الطبيعى
- Physical Therapy
٨. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences
تبلغ مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم 40 ألف جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 55 في المائة وتتضمن برنامج:
تكنولوجيا المختبرات الطبية
- Technology of Medical Laboratories