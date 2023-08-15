الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

20 برنامجًا دراسيًا فى جامعة حلوان الأهلية 2023

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية برئاسة الدكتور السيد قنديل البرامج الدراسية المتاحة للطلاب للالتحاق بالعام الجامعى 2023-2024. 

تنسيق الجامعات 2023| شروط القبول ببرنامج التمريض التخصصي في جامعة حلوان

المصروفات الدراسية في جامعة حلوان الأهلية 2023

وتطرح جامعة حلوان الأهلية هذا العام ثمان كليات وتتضمن 20 برنامجًا، ويمكن التقدم الإلكترونى للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية عامى 2023 و 2022 (الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، ومدارس ستيم للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس النيــل للعلوم والتكنولوجيا)، بصـــور أوراقهم jpg (اضغط هنا). 
App2.helwan.edu.eg/hnu

برامج جامعة حلوان الأهلية 

١. كلية العلوم الإنسانية:

تبلغ مصروفات كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 50 ألف جنيه مصرى وتقبل طلاب الثانوية العامة بحد أدنى 55 في المائة من المجموع. 

وتتضمن عدد من البرامج وهى:
- معلوماتية الأعمال والتحول الرقمى 
- Business lnformatics and Digital Transformation
- اللوجستيات وسلاسل الإمداد 
- Logistics and Supply Chain
- نظم الذكاء وتحليل الأعمال 
- Business lntelligence and Analytics Systems 
- الاقتصاد الرقمى وريادة الأعمال
- Digital Economics and Enterpreneurship

٢. كلية الفنون والفنون التطبيقية

وتبلغ مصروفات كلية الفنون والفنون التطبيقية 50 ألف جنيه، ويكون الحد الأدنى للقبول 55 في المائة وتتضمن عدد من البرامج وهى:
- التصميم الداخلى البيئى 
-  Environmental lnterior Design
- الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية
- Animation and Visual Effects
- الاتصال البصرى وفنون الميديا
- Visual Communication and New Media Design

٣. كلية الهندسة 

تبلغ مصروفات كلية الهندسة 65 ألف جنيه مصرى وتقبل طلاب الثانوية العامة بحد أدنى للقبول 68 في المائة وتتضمن برامج التالية:
- هندسة النظم الذكية 
- Intelligent Systems Engineering
- العمارة والتصميم البيئى
- Architectural and Environmental Design
- هندسة الروبوتات والميكاترونيات
- Robotics and Mechatronics Engineering
- هندسة الالكترونيات التطبيقية
- Applied Electronics Engineering
- هندسة المصانع الرقمية 
- Digital Factories Engineering
- التصميم العمرانى المستدام وتنسيق المواقع
- Sustainable Urban Design and Landscape

٤. كلية العلوم

تبلغ مصروفات كلية العلوم 40 ألف جنيه مصري والحد الأدنى للقبول 55 في المائة، وتشمل برنامج:
التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية
- Biotechnology and Genetic Engineering

٥. كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلــومات 

تبلغ مصروفاتها 60 ألف جنيه مصرى والحد الأدنى للقبول 68 في المائة وتتضمن البرامج التالية:
- علوم البيانات
- Data Science 
- هندسة برمجيات الروبوتات
- Robotics Software Engineering 
- هندسة برمجيات الوسائط المتعددة 
- Multimedia Software Engineering

٦. كلية طب الأسنان Faculty of Dentistry 

تبلغ مصروفات كلية طب الأسنان 110 ألف جنيه مصرى، ويبلغ الحد الأدنى للقبول 78 في المائة، وتتضمن برنامج:
- طب الفم والأسنان 
- Oral and Dental Medicine

٧. كلية العــلاج الطبيعى Faculty of Physical Therapy

وتبلغ مصروفات العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول ٧٦٪ وتتضمن برنامج:
- العلاج الطبيعى 
- Physical Therapy

٨. كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية Faculty of Applied Health Sciences 

تبلغ مصروفات كلية تكنولوجيا العلوم 40 ألف جنيه مصرى، والحد الأدنى للقبول 55 في المائة وتتضمن برنامج:
تكنولوجيا المختبرات الطبية
- Technology of Medical Laboratories 

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2023| شروط القبول ببرنامج التمريض التخصصي في جامعة حلوان

الحدود الدنيا لتقديم في كليات جامعة النيل الأهلية 2023

الجامعة البريطانية تفتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة 2023

تنسيق الجامعات 2023| 15 ألف طالب يسجلون في المرحلة الثانية

الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني تفتح باب القبول لطلاب الثانوية

وزير التعليم العالى يبحث سبل التعاون مع وفد جامعة تشاتشينج الصينية

توقيع اتفاقيات لإطلاق 5 مدارس تكنولوجيا تطبيقية

المصروفات الدراسية في جامعة حلوان الأهلية 2023