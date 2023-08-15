أخر ظهور لوالدة أحمد شيبة.. "يارب يخليكي يا أمي"

ظهرت والدة المطرب أحمد شيبة، في أخر فيديو لها قبل وفاتها، خلال تواجد الفنان شيبة معها، حيث إنه كان حريص دائمًا على التواجد مع والدته طوال الوقت، إلا أن أخر لقاء جمعهما وظهرو معها في فيديو وهو يقبل يدها ويجلس بجوارها ويتحدث معها باهتمام ولطف كان في يوم عيد الأم.

الفنان أحمد شيبة ووالدته

وظهر الفنان أحمد شيبة ووالدته في الفيديو، وهو يغني كلمات أغنية "يارب يخليكي يا أمي" لتكون هي عبارات التهنئة والاحتفاء بها في هذا اليوم، ولاقى الفيديو تفاعل كبير من الجمهور.

وكان هذا الظهور لوالدة الفنان أحمد شيبة معه، هو الظهور الأخير على السوشيال ميديا، قبل وفاتها متأثرة بالمرض.

عُرفت والدة المطرب أحمد شيبة، بملامح طيبة ووجه بشوش، التي رحلت منذ ساعات، وتوفت بعد صراعها الطويل مع المرض، وحزن الجميع على فراقها.

ولفظت والدة المطرب أحمد شيبة، أنفاسها الأخيرة بعد نقلها إلى أحد المستشفيات بالإسكندرية، ونعى شيبة وفاة والدته، بكلمات مليئة بالحزن على فراقها، بعد رحلتها الطويلة مع المرض.

وفاة والدة الفنان أحمد شيبة

واشتهرت والدة الفنان أحمد شيبة، بتقديمها محتوى كوميدي على "فيسبوك" رفقة حفيدها محمود، ونعى محمود جدتها عبر صفحته الشخصية، كاتبًا: "الحاجة الحلوة اللي في حياتي راحت والنبي ادعولها بالرحمة والمغفرة".

بخفة ظلها وطيبتها، هكذا اشتهرت والدة الفنان أحمد شيبة، التي جعلت الجميع يحزن لرحيلها، وكأنها والدتهم، حزن كبير سيطر على الكثير من متابعي والدة الفنان أحمد شيبة بعد وفاتها.