رئيس البحوث الزراعية يستقبل وفد ياباني رفيع المستوى

استقبل الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية وفد ياباني مكون من الدكتور اكسيو دونجى وهو متخصص في التربية والمحاصيل والوراثة الجزئية والبروفسيرة ايرينا لوسيكي وتعمل متخصصة في الاقتصاد الاجتماعي والتنمية الريفية.

واستعرض سليمان أنشطة ومهام مركز البحوث الزراعية وما يقوم به من أنشطة بحثية وإرشادية تساهم في زيادة الانتاج وتحقيق التنمية المستدامة والامن الغذائي وإنتاج أصناف من المحاصيل قادرة علي مواجهة الجفاف و الملوحة مع تحقيق إنتاجية مرتفعة وجودة عالية.

وأشار إلي أن مركز البحوث الزراعية هو الزراع البحثي للزراعة المصرية وله تاريخ حافل مع الشركاء في الدولة المصرية لتحقيق الامن الغذائي.

وعلي هامش هذا اللقاء قام الوفد بزيارة المعاهد التابعة لمركز البحوث الزراعية وهي البنك القومي للجينات ومعهد المحاصيل الحقلية ومعهد الهندسة الوراثية.

واضاف رئيس المركز ان هدف الزيارة هو التمهيد لتوقيع عدد من البروتوكلات بين مركز البحوث الزراعية والجانب الياباني في هذا الشأن