الزراعة تتابع حقول إكثارات القطن والبرامج البحثية في كفر الشيخ

قام الدكتور عبدالناصر رضوان مدير معهد القطن يرافقه الدكتور وليد يحيي وكيل معهد القطن للإنتاج بالمرور على إكثارات الصنف سوبر جيزة 94 بمركز بيلا بكفر الشيخ على مساحات الإكثار ( جمعيات الهمة – ابو بدوى – الجعلالية ).

وجه رضوان بالاهتمام بمتابعة الزراعات خلال الفترة الحالية في ظل إرتفاع درجات الحرارة و ضرورة الإهتمام بعمليات الري و رش البوتاسيوم و هو من اهم العناصر السمادية خلال هذه الفترة لزيادة حجم اللوزة و ترسيب السليلوز و ذلك للحصول علي أفضل صفات غزلية وتكنولوجية.

كما تم التوجيه بالجني المحسن و تحديد مراكز تجميع الاقطان وان يتناسب اعدادها و اماكنها مع المساحة المنزرعة للتسهيل علي المزراعين في توريد الاقطان الي جانب التنبيه علي ضرورة تمريك و توزيع الاكياس على السادة المزارعين قبل الجني بوقت كاف .

المساحات المنزرعة بالاكثار

واثني مدير المعهد علي جهود مهندسي الجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين ومهندسي نقاوة واستئصال النباتات الغريبة للوصول بالمساحات المنزرعة بالاكثار الي تلك الدرجة العالية من النقاوة الوراثية والتجانس التام بين النباتات.

وتم المرور على برامج المعهد بمحطة بحوث سخا و قطاع الإنتاج لمتابعة سير العمل فى حقول السلالات و برامج تربية الاصناف و الإكثارات الأولية و جميعها بحالة ممتازة خلال هذة المرحلة و قد تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة و المرور اليومي حتى إنتهاء الموسم .

جاء لك بناءً علي توجيهات وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي السيد القصير بضرورة متابعة المحاصيل الصيفية و منها القطن، و تحت اشراف د محمد سليمان - رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة متابعة الإكثارات لتوفير افضل التقاوي المنتقاة وبالكميات التي تكفي كل المساحات المستهدف زراعتها العام القادم .