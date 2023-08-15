تطوير ميدان "الشيخ الشعراوي" في مدينة موط

تنفذ محافظة الوادي الجديد، تحت إشراف اللواء الدكتور محمد الزملوط، تعديلات وتطويراً لميدان "الشيخ الشعراوي" في مدينة موط، تلبيةً لتوجيهات المحافظ وحرصاً على تسهيل حركة المرور وتحسين المظهر العام للميدان.

وسيشمل التعديل والتطوير إقامة صينية واحدة في الميدان، وتغيير تصميمه بحيث يتناسب مع اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي أطلق على الميدان، وذلك تحت إشراف المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز ومدينة الداخلة.

ويهدف هذا التعديل والتطوير إلى تحسين حركة المرور وتسهيل تنقل المواطنين والزائرين في المنطقة. حيث يُعد ميدان "الشيخ الشعراوي" أحد أبرز الميادين الرئيسية في مدينة موط ويعاني من ازدحام المرور وتأخر الحركة.

كما يهدف هذا التطوير إلى تعزيز الجمالية العامة للميدان وجعله مكاناً مريحاً وجذاباً للمتنزهين. وسيتم تصميم الميدان بطريقة تجمع بين العنصر الثقافي والمعماري، مشتملاً على تماثيل وتشجير جميل، بحيث يكون متنفساً للسكان والزائرين.

وقد أشاد المواطنون بقرار تعديل وتطوير الميدان، مؤكدين أهمية تسهيل حركة المرور وجعل المكان أكثر جاذبية وروحانية.

كما عبروا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المحلية في سبيل تحسين البنية التحتية والبيئة العامة في المدينة.

ومن المتوقع أن يستغرق هذا التعديل والتطوير بضعة أشهر، حيث تعمل الجهات المعنية على تنفيذ الخطط والتصاميم المحددة بعناية وبأفضل المعايير والمواصفات.

وبهذا التحسين المخطط له، يتوقع أن يصبح ميدان "الشيخ الشعراوي" في مدينة موط مكانًا مرموقًا يستفيد منه الجميع، ويسهم في إثراء الحياة العامة وتعزيز السياحة والتجارة في المدينة.

تعديلات وتطويراً لميدان " الشيخ الشعراوي " في مدينة موط

تعديلات وتطويراً لميدان " الشيخ الشعراوي " في مدينة موط

تعديلات وتطويراً لميدان " الشيخ الشعراوي " في مدينة موط

تعديلات وتطويراً لميدان " الشيخ الشعراوي " في مدينة موط

تعديلات وتطويراً لميدان " الشيخ الشعراوي " في مدينة موط

تعديلات وتطويراً لميدان " الشيخ الشعراوي " في مدينة موط

تعديلات وتطويراً لميدان " الشيخ الشعراوي " في مدينة موط

تعديلات وتطويراً لميدان " الشيخ الشعراوي " في مدينة موط