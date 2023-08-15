مفاجأة.. نيمار يخطط للعودة لـ برشلونة

نجحت إدارة الهلال السعودي في التوصل لاتفاق نهائي مع الدولي البرازيلي نيمار جونيور، لاعب باريس سان جيرمان، على الانضمام للزعيم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نيمار ما زال يخطط في العودة لبرشلونة الإسباني، على الرغم من الاتفاق مع الهلال باللعب للفريق الأزرق خلال الموسم الجديد.

وأوضحت أن اللاعب لن يسمح بوضع بند اللعب لموسم ثالث في تعاقده مع إدارة الهلال، حيث يرغب في أن يكون لاعبًا حرًا في صيف 2025، ومن ثم الانتقال للبلوجرانا.

وكانت إدارة الهلال قد نجح في الوصول لاتفاق مع صاحب الـ 31 على الانتقال للأزرق مقابل الحصول على راتب سنوي قدره 80 مليون يورو، مما يجعل إجمالي الراتب في موسمين 160 مليون يورو، بجانب إمتيازات كبيرة وضخمة.

وتعد الإمتيازات التي قدمها الهلال للنجم البرازيلي منها: توفير طائرة خاصة للاعب، و منزل ضخم له طاقم يكون تحت تصرفه، ومكافأة 50 ألف يورو في كل مباراة يفوز بها الفريق.

بالإضافة إلى 500 ألف يورو عن كل منشور بمواقع التواصل الاجتماعي يخص الاشادة بالمملكة العربية السعودية ودوري "روشن".

يذكر أن أن نيمار انتقل لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صيف 2017، بعدما قام الفريق العاصمي بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع البلوجرانا والمُقدر بـ 220 مليون يورو.