أماكن كليات الطب البيطري والإعلام والألسن المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

الكليات المتاحة للمرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023.. يبحث عنها آلاف من طلاب الثانوية العامة الذين لم يتمكنوا من دخول المرحلة الأولى ويأملون في وجود أماكن بكليات القمة في المرحلة الثانية.

وبعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، سيتم إتاحة عدد من الكليات أمام طلاب المرحلة الثانية والمتبقية من تنسيق المرحلة الأولى لمختلف الشعب "علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي" مثل كليات الطب البيطري والإعلام والألسن وغيرها من الكليات والمعاهد.

الأماكن شاغرة في كليات الطب البيطرى والإعلام والألسن

كليات الطب البيطري

- طب بيطري الإسكندرية

- طب بيطري الزقازيق

- طب بيطري العريش

- طب بيطري القاهرة

- طب بيطري المنوفية

- طب بيطري المنيا

- طب بيطري الوادي الجديد

- طب بيطري أسوان

- طب بيطري أسيوط

- طب بيطري بنها

- طب بيطري بني سويف

- طب بيطري جنوب الوادي

- طب بيطري دمنهور

- طب بيطري سوهاج

- طب بيطري عين شمس

- طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية

- طب بيطري كفر الشيخ

- طب بيطري مدينة السادات

- طب بيطري مطروح

كليات الإعلام

- إعلام القاهرة

- إعلام القاهرة رياضة

- إعلام المنوفية

- إعلام المنوفية رياضة

- إعلام بني سويف

- إعلام بني سويف رياضة

- إعلام جنوب الوادي

- إعلام جنوب الوادي رياضة

- إعلام عين شمس

- إعلام عين شمس رياضة

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة

- أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر

كليات الألسن

- ألسن الأقصر

- ألسن الأقصر رياضة

- ألسن الفيوم

- ألسن الفيوم رياضة

- ألسن المنيا

- ألسن المنيا رياضة

- ألسن أسوان

- ألسن أسوان رياضة

- ألسن بني سويف

- ألسن بني سويف رياضة

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة

- ألسن سوهاج

-ألسن سوهاج رياضة

- ألسن عين شمس

- ألسن عين شمس رياضة

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

- ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية

- ألسن كفر الشيخ

- ألسن كفر الشيخ رياضة