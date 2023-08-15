معامل تنسيق جامعة الزقازيق تستقبل طلاب المرحلة الثانية

توافد صباح اليوم الثلاثاء، الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، على معامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق.

يأتي ذلك لتسجيل الطلاب رغباتهم بمكتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، في أول أيام المرحلة الثانية والمقرر لها في الفترة من 15 إلي 19 أغسطس الجاري.

وسيتم فتح باب التقديم للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، للالتحاق بجامعة الزقازيق الأهلية بالعاشر من رمضان، وذلك بدء من الثلاثاء الموافق ١٥ الجاري، تنفيذاً لاستراتيجية المجلس الأعلى للجامعات وقراراته.

وأكد الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، حرص جامعة الزقازيق، برئاسة الدكتور خالد الدرندلى، على تخصيص معامل مجهزة لمساعدة الطلاب في ملء رغباتهم، وتوفير استراحات للطلاب وذويهم، بالإضافة إلى توفير متخصصين مدربين على أعلى مستوى من العاملين بالجامعة لتسهيل مهمة الطلاب فى تسجيل رغباتهم إلكترونيًا.

وأطمأن نائب رئيس الجامعة على جودة المنظومة الإلكترونية لأعمال التنسيق بالجامعة، مشيرا إلى أنه سيتم استقبال الطلاب، يومياً، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً بمعامل الحاسبات المركزية بمبنى تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

ووجه نائب رئيس الجامعة بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي، وعدم التزاحم بين الحضور أثناء التسجيل، فضلا عن الإهتمام بالاجابة على جميع تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، والعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجههم، وضرورة المراجعة الدقيقة لكافة الأوراق المُستلمة من الطلاب تمهيدًا لإتمام التحاقهم بالكليات والمعاهد المصرية.