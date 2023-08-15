وظائف خالية بمحافظة القاهرة.. بادر بالتقديم

أعلنت محافظة القاهرة، عبر بوابة الوظائف الحكومية عن توفر وظائف خالية للإناث والذكور، وتضمنت وظائف محافظة القاهرة 2023، المعلن عنها ثلاث وظائف قيادية شاغرة بديوان عام محافظة القاهرة والقطاعات التابعة لها، وهي مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني، ومدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، وسكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام.

وترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي الشروط والمستندات المطلوبة للتقديم لشغل تلك الوظائف:

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال يتناسب مع نوع وطبيعة العمل.

أن يجتاز المتقدم البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقًا للقانون رقم 81 لعام 2016 ولائحته التنفيذية.

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول ( أ )، أو قضاء مدة كلية مقدارها (17) عام للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

أن يمتلك المتقدم خبرة في مجال تخصصه (المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة).

المستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة

أصل ونسختين لكل من بيان الحالة الوظيفية والإنجازات.

مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها، طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على «CD»، وتتضمن القدرات العلمية والعملية له.

6 صور شخصية.

طريقة التقديم على الوظائف

أوضحت محافظة القاهرة أنه على من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة التقدم بالطلب باليد للإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية، مشيرة إلى أن تنتهي مهلة التقدم لهذه الوظيفة في 2023/09/09.