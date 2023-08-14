6 شروط للتقديم على وظائف جامعة القصيم التقنية للجنسين

طرحت جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف الشاغرة للرجال والنساء لمن يحملون المؤهلات العليا المطلوبة للتخصصات المتاحة بالجامعة، وذلك وفق شروط ومعايير محددة.

وتستمر جامعة القصيم في استقبال طلبات التقديم على وظائفها الشاغرة حتى يوم الخميس المقبل الموافق 1 صفر 1445هـ/ 17 أغسطس 2023م.

وكانت جامعة القصيم أعلنت عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حاجتها لشغل عدد من الوظائف التقنية بعمادة تقنية المعلومات للجنسين على برنامج التشغيل الذاتي.

رابط التقديم على وظائف جامعة القصيم التقنية

وأوضحت الجامعة أن الوظائف الشاغرة جاءت على النحو التالي:

- أخصائي مركز تشغيل.

- أخصائي برمجيات.

- أخصائي أمن معلومات.

- أخصائي إدارة مشاريع.

- أخصائي مصمم جرافيك.

ودعت الجامعة كل الراغبين في الالتحاق بوظائفها المعلنة التقديم عبر الرابط التالي..

https://jobs.qu.edu.sa/

وظائف جامعة القصيم..الشروط

واشترطت الجامعة لشغل تلك الوظائف المعلنة الآتي:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. أن لايقل المؤهل العلمي عن البكالوريوس في التخصصات المطلوبة. أن لاتقل عدد سنوات الخبرة لشغل اخصائي عن ثلاث سنوات. أن يكون لديه خبرة في بيئات العمل التقنية. أن لايشغل وظيفة حكومية. أن يكون لائقا طبيا.

ولفتت جامعة القصيم أنه في حال الترشيح على الوظيفة يلزم إحضار إخلاء طرف من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الموارد البشرية خلال 10 أيام.

وأضافت أنه يمكن التواصل الإلكتروني للإجابة على أي استفسارات عبر التواصل على هذا الإيميل: [email protected]

تاريخ جامعة القصيم

يذكر أن جامعة القصيم أوضحت عبر موقعها أنه تم إنشائها تنفيذًا لخطة السعودية الوطنية في توسيع التعليم العالي والجامعات، وصدر القرار السامي ذو الرقم 22042/ب/7 بإنشاء جامعة القصيم في العام الدراسي 1424 / 1423هـ وكانت حينها تشتمل على سبع كليات تابعة لفرعي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الملك سعود في منطقة القصيم؛ وبهذا أصبحت الجامعة الأولى في المنطقة.

وتعدُّ جامعة القصيم من أوائل الجامعات الحديثة، بعد الجامعات السبع، من حيث النشأة والتطور والتوسع وتحقيقًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين للنهوض بالعملية التعليمية، فقد فتحت كليات جديدة نظرًا لتزايد أعداد خريجي الثانوية العامة في جميع مناطق القصيم.

وارتفع عدد الكليات في العام الجامعي 1428/1427هـ نتيجة لضم كليات المعلمين وكليات التربية للبنات في مدن منطقة القصيم (وعددها تسع كليات) إلى الجامعة.