وظائف مضمونة برواتب مرتفعة.. مجالات عمل كليات الذكاء الاصطناعي

ينتاب الطلاب وأولياء الأمور حيرة عند انتهاء مرحلة الثانوية العامة والوصول إلى مرحلة اختيار الكلية التي يدرس بها الطالب ويرغب في أن توفر له فرصة عمل جيدة بعد التخرج، وأصبحت كليات الذكاء الاصطناعي تحتل مساحة كبيرة لدى طلاب الثانوية العامة، بعدما أصبح متوفرًا في العديد من الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات، وانخفاض مصروفاته الدراسية، فضلًا عن احتوائه على عدة أقسام مميزة.

وتوفر كليات الذكاء الاصطناعي فرص عمل في العديد من المجالات حيث إنها من الكليات الجديدة التي توجد في عدد كبير من الجامعات الحكومية، الخاصة والأهلية، وتتعد أقسام الكلية ما بين برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، علوم البيانات، تكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، والروبوتات والآلات الذكية.

كما أن مجالات عمل كلية الذكاء الاصطناعي عديدة في مختلف المجالات، لأنها تمثل كليات المستقبل، لذا ترصد "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي مجالات عمل كليات الذكاء الاصطناعي.

مجالات عمل كليات الذكاء الاصطناعي

الاختصاص في البرمجة.

تحليل النظم وتصميمها.

الإشراف على أعمال الكمبيوتر والروبوتات.

الاختصاص في قواعد البيانات.

العمل في مجال التعليم.

هندسة الكمبيوتر.

الاختصاص في مجال التعلُّم الآلي.

يُمكن العمل في القطاعات التالية:

الوزارات.

المدارس.

الجامعات.

المكتبات.

المراكز البحثية.

الشركات.

المؤسسات الصناعية.

المؤسسات المهنية.

المؤسسات الفنية.

كما يُمكن أيضًا العمل في مجال تدريس الآخرين وتدريسهم وتدريبهم على استخدام البرمجيات والذكاء الاصطناعي.