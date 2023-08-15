علا غانم تفاجئ جمهورها بقميص أبيض شفاف (صور)

خضعت النجمة علا غانم لجلسة تصوير جديدة لتفاجئ الجمهور وتتصدر مؤشرات البحث جوجل وعناوين الصحف والمجلات لشباب بإطلالتها المثيرة اللافته.

وبدت علا غانم بإطلالة مثيرة كعادتها فهي تملك ذوق جرئ ينجذب لتصاميم التي تعكس أنوثتها على طريقتها الخاصة، حيث ارتدت قميص أبيض شفاف وتحته توب ونسقت عليه هوت شورت ممزق بنفس اللون لتستعرض قوامها الممشوق.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها بلون الصبغه الجديدة منسدل وراء ظهرها بشكل مموج ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود مما عكس شباب ملامحها ونعومة أنوثتها.

علا غانم

علا غانم ممثلة مصرية من اسكندرية اتولدت يوم 26 نوفمبر 1971 وكانت طالبة فى مدرسة فيكتوريا كوليدج وودخلت كلية الفنون الجميلة ودرست تصوير ولما خلصت سابت اسكندرية واهلها وراحت القاهرة لوحدها عشان تخش معهد الفنون المسرحية فى القاهرة.

علا غانم مثيرة للجدل بالنسبه للمتطرفين سواء عشان لبسها او الكلام اللى بتقوله زي اللى قالته عن الراجل المصري "مصر مفيهاش راجل يملى عيني" او لما قالت لبس المايوه مش عيب او طلاقها مرتين.

وتفضل علا غانم الظهور بملابس جريئة لتعكس منحنيات قوامها بشكل مثير ونجحت في التنوع بين الازياء التي تظهر بها بين فساتين السهرة و جمبسوت والهوت شورت والكاش مايوه لتعطي مجالا واسعا امام صاحبات الذوق الجرئ.