قرة تتعاون مع ميفاك في تنفيذ 3 مباني جديدة

أعلنت المهندسة هبة قرة نائب رئيس شركة قرة انرجي الشركة المتخصصة في مجالات المقاولات وكفاءة الطاقة والتوريدات وإدارة المرافق، عن توقيع عقد تنفيذ مشروع مصانع شركة ميدل ايست للقاحات البيطرية (ميفاك).



وقع العقد المهندس أيمن قرة رئيس مجلس إدارة قرة انرجي، والدكتور مجدي السيد رئيس مجلس إدارة ميفاك.

قالت المهندسة هبة قرة: "رؤيتنا أن نكون الاختيار الأمثل لشركاءنا، وسعداء بالتعاون مع ميفاك في 3 مباني، منها

مبنى للقاحات انفلونزا الطيور، ومركز آخر متخصص في الأبحاث والتطوير، ومبنى آخر".

أضافت: “هذا أول تعاون مع ميفاك ونتمنى أن تستكمل التعاون في مشروعات جديدة”، مشيرة إلى أن قرة تبحث عن القيمة المضافة التي تقدمها من خلال الخبرات والقدرات الهندسية القوية المتميزة، بالإضافة إلى جودة التنفيذ العالية والالتزام.