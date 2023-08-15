محمد هاني يقترب من تجديد عقده مع الأهلي

اقترب محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي، من تجديد تعاقده للاستمرار مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي محمد شبانة خلال تصريحات إذاعية أن محمد هاني سيجدد عقده خلال ساعات مع النادي الاهلي بعدما اتفق على كل تفاصيل تعاقده ليكون بذلك قد تم إغلاق ملف التجديد لنجوم الفريق بناء على ما طلبه كولر المدير الفني.

وعن تجديد أفشة عقده مع الأهلي، قال شبانة أن توقيع أفشه على بياض ينم عن الراحة التي يشعر بها اللاعب داخل النادي والثقة المتبادلة بينهم .

وأكمل شبانة أفشة قد تلقى وعدا من الإدارة بالموافقه على رحيله حال تلقيه عرض إحتراف يليق به وبالنادي .

الأهلي يوافق على بيع محمد شريف

أعلن الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن الموافقة على بيع اللاعب محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي.

جاء ذلك بعد الرجوع إلى مارسيل كولر، للحفاظ على احتياجات الفريق الفنية.

ولعب محمد شريف مع الاهلى 151 مباراة بجميع المسابقات نجح خلالها في تسجيل 58 هدفًا وصناعة 11.

وتوج محمد شريف مع الأهلي 13 بطولة وهم 3 بطولات للدوري المصري ، 3 سوبر مصري ، 3 ألقاب كأس مصر ، 2 دوري أبطال أفريقيا ، 2 سوبر أفريقيا ، بجانب برونزية كأس العالم مع النادي الأهلي.

ولعب مع منتخب مصر 18 مباراة دولية سجل خلالهما خمسة أهداف.