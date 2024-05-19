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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يفرض التعادل على الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

نجح الأهلي في فرض التعادل السلبي على الترجي التونسي في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي جمعت بينهما اليوم السبت على الملعب الأولمبي حمادي العقربي بتونس.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات المباراة والتي جاءت متوسطًة في المستوى، وأهدرا العديد من الفرص على كلا المرميين، إلا أن الفريقان لم يتمكنا من هز الشباك طوال الـ90 دقيقة.

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الشوط الأول.. الأهلي يفرض التعادل على الترجي بنهائي أفريقيا

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: علي معلول ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ‏وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو. ‏

الهجوم: وسام أبو علي.

بينما بدأ الترجي المباراة بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمي: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن حميدة، محمد توجاي، ياسين ميرياح، محمد بن علي.

الوسط: حسام تقا، روجير أهولو، غيلان شعلالي.

الهجوم: حسام الدين غشة، يان ساس، رودريجيز.

الجدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره مازيمبي الكونغولي في نصف النهائي، بينما الترجي صعد بعد تخطي عقبة صن داونز.

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