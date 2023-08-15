بطاقة الخدمات المتكاملة.. يبحث الكثير من ذوى الاحتياجات الخاصة عن طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، للاستفادة من الخدمات التى تقدمها لهم الحكومة.

طرق الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

وللاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومى لمعرفة نتيجة الطلب لابد من اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

ثم كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة له، ثم الضغط على كلمة "بحث"

فى نهاية الخطوات السابقة تظهر نتيجة الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.

وفي حالة قبول الطلب الخاص بكارت الخدمات المتكاملة يتم حجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة.

ثم التوجه إلى مكتب التأهيل الذي تم اختياره من قبل المستعلم في الموعد المحدد.

وتحضير جميع الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بالمستعلم.

الاستعلام عن كشف طبي خدمات متكاملة :

الدخول على رابط استعلام كشف طبي خدمات متكاملة عبر الضغط هنا.

اختيار قسم أخبارنا.

الضغط على أيقونة الكشف الطبى .

الضغط على رابط الموقع الإلكترونى لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

اختيار استعلام وكتابة الرقم القومي.

الضغط على كلمة بحث لكي تظهر نتيجة استعلام كشف طبي بطاق الخدمات المتكاملة .

وغالبًا ما تظهر نتيجة الكشف في خلال 14 يوما تقريبا، بعد إجراءه.

خطوات لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى مجموعة خطوات لتسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي يجب اتباعها وهى كالتالى:

الدخول على بوابة تسجيل بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

تسجيل الطلب من خلال بوابة "بطاقة الخدمات المتكاملة" من خلال اللينك السابق مع ضرورة التأكد من تسجيل البيانات بدقة

ثم ملء استمارة البيانات الأساسية للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

فى النهاية ستظهر رقم الطلب الخاص بالمستعلم، ويجب حفظه بشكل جيد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2023.