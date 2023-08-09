الأوراق المطلوبة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين

لدعم أصحاب الهمم

في بادرة طيبة لدعم أصحاب الهمم، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للمعاقين، وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الإنسان لذوي الاحتياجات الخاصة.

و تتمثل شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة في الإعاقات السمعية و الإعاقات البصرية والإعاقات السمع بصرية والإعاقات المتعددة و قصار القامة، وهم الذين يقل طولهم عن 140 سم وأصحاب أمراض الدم المزمنة وأصحاب الأمراض المزمنة، واضطرابات التي تهدد الحياة و التعلم التي تعوق إدراك الطفل، وفي هذه الحالة يحق للطفل الالتحاق بالمدارس الدامجة.

وأتاحت الوزارة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة إلكترونيًا للفئات المستحقة، عن طريق مجموعة من الخطوات نستعرضها في ذلك التقرير:

-الدخول على رابط وزارة التضامن الاجتماعي.

- كتابة الرقم القومي للشخص المقدم لطلب الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

- الضغط على بحث لتظهر النتيجة.

أوراق استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

كما حددت وزارة التضامن عدد من الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 وهي:

- إحضار صورة البطاقة الشخصية والأصل.

- إحضار أصل بطاقة الرقم القومي وصورة منها.

- صورة شهادة الميلاد والأصل للاطلاع، للأطفال.

- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر أو غير كامل الأهلية بسبب كشف طبي.

- إحضار عدد 2 صورة شخصية 4×6 وتكون حديثة للحالة.

- الفحوصات الطبية المطلوبة في حالة الإعاقة الحركية رسم عصب ورسم عضلات للعضو المصاب.