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الثلاثاء 15 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أماكن الحصول على الكارت الموحد

الكارت الموحد
الكارت الموحد

بعد تطبيق منظومة الكارت الموحد بمحافظة بورسعيد، يسعى الكثير من أصحاب البطاقات التموينية إلى معرفة أماكن الحصول على الكارت الموحد للاستفادة من الخدمات التي يقدمها، حيث إنه سيتم تسليم الكارت الموحد للمواطنين بالمجان.

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موعد التقديم على الكارت الذكي الموحد الذي تنضم له بطاقة التموين

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4 أهداف لتطبيق الكارت الذكي الموحد

الكارت الموحد

ومع إطلاق منظومة الكارت الموحد، كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بطاقة التموين لم تتأثر بوجود الكارت الموحد فمازالت بطاقة التموين مستمرة دون إلغاء، مع انتظام صرف المقررات التموينية والخبز المدعم من خلالها عبر مختلف المنافذ التموينية.

أماكن الحصول على الكارت الموحد

ويمكن للمواطن الحصول على الكارت الموحد، من خلال فتح حساب شخصي في الهيئة القومية للبريد مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومى ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول. 

تفعيل الكارت الموحد في بورسعيد 

وقد تم فتح قرابة 500 ألف حساب للمواطنين فى محافظة بورسعيد جاهزة للتفعيل، حيث يعد الكارت الموحد بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع تستخدم لإيداع أو استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة لإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع، حيث  يقتصر استخدام الكارت الموحد على صاحبه.

منصة مصر الرقمية 

تجدر الإشارة إلى أنه في حال فقدان المواطن للكارت الموحد، أو رقم التعريف الشخصي أو تلف الكارت يجب الإبلاغ فورًا عن طريق الاتصال بالخط الساخن لمنصة مصر الرقمية على رقم 15999 لإيقافه وعدم السماح بإجراء أي تعامل عن طريقه. 

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