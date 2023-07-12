4 أهداف لتطبيق الكارت الذكي الموحد

تستعد الحكومة ممثلة في وزارة التموين بالتعاون مع البريد المصري لتطبيق منظومة الكارت الذكي الموحد، والتي تنطلق بدءًا من محافظة بورسعيد انطلاقًا من أول أغسطس المقبل.

يعد الكارت الذكي متعدد الأغراض والخدمات، كما سيشمل كمرحلة أولى تقديم خدمات التموين، وسيكون بديلًا للبطاقات التموينية، وتم تجربته في صرف الخبز المدعم والسلع التموينية.

يحصل المواطن على "الكارت الموحد" من خلال عدد من الخطوات عقب فتح حساب شخصي في هيئة البريد، متضمنًا البيانات الأولية للمواطن، كما يتم التقديم ببطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

أهداف تطبيق الكارت الذكي الموحد:

يهدف الكارت الموحد لتحقيق عدد من الأهداف للمواطنين بخلاف بطاقات التموين والخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين، يتم إصداره مجانًا:

يقدم الكارت الذكي خدمات التأمين الصحي الشامل، وخدمات البريد، وذلك كمرحلة أولى، تمهيدا لتطبيقه في الخدمات الأخرى كافة.

يحفظ حق المواطنين في الحصول على الدعم كامل، ويحافظ على المواطن من الاستغلال.

يتميز ببصمة ذكية تمكن الدولة من التأكد من وصول الخدمة إلى متلقيها بشكل سليم.

يتواجد بالكارت الذكي حصة السلع التموينية ونقاط الخبز، كما تم دمجه مع منظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات البريدية.