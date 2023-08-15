ًأصوات انفجارات ضخمة تدوي في مدينتَي لفيف ولوتسك بأوكرانيا

دوى صوت انفجارات ضخمة في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا على الحدود مع بولندا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، فيما دعا حاكم المنطقة، السكان على البقاء في الملاجئ، حسب ما أفاد مسؤولون محليون.

وقال رئيس بلدية لفيف أندريه سادوفي على تطبيق المراسلة تلغرام "انفجارات مرة أخرى في لفيف"، بحسب ما ذكرت رويترز.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن صد أنظمة الدفاع الجوي هجمات أو قصف أهداف برية.

وحث مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف السكان على الاحتماء في مخابئ، بعد أن قال في وقت سابق على تلغرام إن صواريخ أطلقتها روسيا تتجه نحو المنطقة.

وذكرت فرانس برس أن الضربات الليلية استهدفت مدينتَي لفيف ولوتسك في غرب أوكرانيا.

وقال رئيس بلديّة لفيف أندريي سادوفيي على تلغرام "أُسقِط العديد من الصواريخ. لكن كانت هناك أيضا ضربات في لفيف"، مضيفا أن "مبان سكنية" أصيبت.

أما في لوتسك، فقد استُهدف مبنى شركة عاملة في قطاع الصناعة، ما أسفر عن سقوط جريحَين على الأقل، وفق ما أفاد يوري بوغولياكو حاكم منطقة فوليني.

وكانت صافرات الإنذار دوت في جميع أنحاء أوكرانيا صباح الثلاثاء، بما فيها العاصمة كييف، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي عن مصادر أوكرانية.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، صباح الثلاثاء، حالة التأهب الجوي في معظم أنحاء أوكرانيا، وتم الإعلان عن الإنذار في مناطق: دنيبروبتروفسك، بولتافا، خاركوف، سومي، نيكولايف، أوديسا.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها سترسل مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان، إن المساعدات تتضمن ذخائر للدفاع الجوي والمدفعية وعتادا مضادا للمدرعات وأجهزة إضافية لدعم جهود إزالة الألغام.

كما قال مسؤولان أميركيان لرويترز، الأسبوع الماضي، إن واشنطن ستبدأ صرف 6.2 مليار دولار من أرصدة اكتُشفت بعد خطأ محاسبي في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أدى إلى تضخيم قيمة المساعدات الخاصة بأوكرانيا المقدرة بمليارات الدولارات.

وتحتاج أوكرانيا أسلحة يمكن شحنها من المخزون الأميركي في غضون أيام أو أسابيع حتى تتمكن من الاستمرار في صد الغزو الروسي.

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