أوكرانيا إلى أين.. رئيس الجالية المصرية بكييف يجيب

في ندوة الوفد..

كشف علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، عن الوضع في الدولة والمتوقع حدوثه الفترة القادمة في الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "مستقبل غير واضح المعالم وجميع الآراء اجتهادات فقط".

وأضاف رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: "لا ندري بما سيتم الفترة القادمة في الدولة وهل سيتم صلح ووقف إطلاق النار أم لا، وكافة الآراء الموجودة على الساحة ما هى إلا اجتهادات".

كما كشف " علي فاروق"، عن السبب الرئيسي لاندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، قائلا: " دخول ووصول اوكرانيا لحلف الناتو وده مرفوض من الروس خوفا على مصالحهم، و دي كانت الشرارة لاندلاع هذه الحرب".

ولفت " فاروق"، إلى أن الجيش الاوكراني يعد من أقوى الجيوش بأوروبا، وصموده أمام الحرب الشرسة القائمة رغم ضعف إمكانياته أقوى دليل.

كما نوه إلى العلاقة القوية بين مصر وروسيا، خاصة بعد الفترة الماضية بسبب علاقات وسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كسب صداقة وثقة جميع الدول.

واستضافت "بوابة الوفد الإلكترونية"، اليوم الإثنين، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، علي فاروق، والذي يتواجد في مصر تلك الفترة بعد مشاركته بمؤتمر المصريين بالخارج تلبية لدعوة السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، له لحضور هذا المؤتمر الهام.

يأتي ذلك بحضور الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية، ومجدي حلمي، المشرف العام على بوابة الوفد الإلكترونية.

يذكر أن علي فاروق، رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، قد قام بدور كبير في عمليات إنقاذ الطلاب المصريين من اوكرانيا بعد اندلاع الحرب الروسية السنة الماضية، وذلك بالتواصل ومتابعة وزارتا الهجرة والخارجية حتى نجاحهم لحل الأزمة بشكل نهائي، فضلا عن حرصه على مساعدة الطلاب في إيجاد اوراقهم الثبوتية من الجامعات لتقديمها في مصر لإستكمال دراستهم، خاصة بعد تدمير الجامعات هناك بسبب الحرب.

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