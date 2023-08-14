روسيا تستعد بقوة لضرب أوكرانيا بسلاح قاتل

أعلنت مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية، أنه سيتم دمج مُقاتلات سو-57 الروسية المُتطورة في حرب أوكرانيا مع طائرات دون طيار قتالية، مُوضحة أن مقاتلات "سو-57" الروسية شاركت في عددٍ من العمليات في أوكرانيا، بما في ذلك المعارك، والطلعات الجوية لقمع الدفاعات الجوية في كييف، والضربات الدقيقة بعيدة المدى.

طائرات الجيل الخامس:

وأضافت أنه "سيتم إقران طائرات الجيل الخامس لحرب المستقبل بمقاتلة دون طيار لمساعدتها في المعركة".

قالت ميليتري ووتش: "هذه الطائرات دون طيار المسماة "Okhotnik" تتمتع بأداء خفي ممتاز وستعمل جنبًا إلى جنب مع مقاتلات سو-57 لزيادة القدرة القتالية للمجموعات الجوية المأهولة".

في وقت سابق، قالت مجلة ميليتري ووتش الأمريكية: "إن مقاتلة الجيل الخامس الروسية “سو-57”، الملقبة بـ"المجرم" و"قاتلة الرادارات"، هي أخطر الطائرات في القوات الجوية الروسية".

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن "أهم خصائصها هي القدرة الاستثنائية على المناورة، والقوة العالية لصواريخ آر-77 إم و آر-37 إم جو-جو، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات صواريخ كروز، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في المستقبل القريب".

أشارت إلى أن سو-57 تشارك بنشاط في العمليات القتالية، إذْ يستخدمها الجيش الروسي في المعارك ضد القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الأوكراني.