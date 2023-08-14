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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تستعد بقوة لضرب أوكرانيا بسلاح قاتل

حرب روسيا وأوكرانيا
حرب روسيا وأوكرانيا

أعلنت مجلة "ميليتري ووتش" الأمريكية، أنه سيتم دمج مُقاتلات سو-57 الروسية المُتطورة في حرب أوكرانيا مع طائرات دون طيار قتالية، مُوضحة أن مقاتلات "سو-57" الروسية شاركت في عددٍ من العمليات في أوكرانيا، بما في ذلك المعارك، والطلعات الجوية لقمع الدفاعات الجوية في كييف، والضربات الدقيقة بعيدة المدى.

طائرات الجيل الخامس:

 وأضافت أنه "سيتم إقران طائرات الجيل الخامس لحرب المستقبل بمقاتلة دون طيار لمساعدتها في المعركة".

 قالت ميليتري ووتش: "هذه الطائرات دون طيار المسماة "Okhotnik" تتمتع بأداء خفي ممتاز وستعمل جنبًا إلى جنب مع مقاتلات سو-57 لزيادة القدرة القتالية للمجموعات الجوية المأهولة".

 في وقت سابق، قالت مجلة ميليتري ووتش الأمريكية: "إن مقاتلة الجيل الخامس الروسية “سو-57”، الملقبة بـ"المجرم" و"قاتلة الرادارات"، هي أخطر الطائرات في القوات الجوية الروسية".

 وأوضحت المجلة الأمريكية، أن "أهم خصائصها هي القدرة الاستثنائية على المناورة، والقوة العالية لصواريخ آر-77 إم و آر-37 إم جو-جو، بالإضافة إلى الوصول إلى مجموعة واسعة من فئات صواريخ كروز، بما في ذلك الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في المستقبل القريب".

 أشارت إلى أن سو-57 تشارك بنشاط في العمليات القتالية، إذْ يستخدمها الجيش الروسي في المعارك ضد القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الأوكراني.