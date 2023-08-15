محاق صفر يُزين سماء مصر في مشهد بديع غدًا

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محاق شهر صفر المعظم يُزين سماء مصر غدًا الاربعاء الموافق 16 أغسطس الجاري، ولن يكون مرئيًا في السماء طوال الليل في ذلك اليوم إيذانًا ببدء ميلاد القمر الجديد.

محاق صفر

وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تمامًا فيكون وجهه المضيء مواجهًا للشمس وبالتالي وجهه المظلم يكون مواجهًا للأرض، وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عمومًا والتي يفضلها الفلكيون كثيرًا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة.

الدكتور أشرف تادروس

وتابع رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية تكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علما لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته.

شهر صفر

يعد شهر صفر وهو ثاني أشهر العام الهجري، ويأتي بعد شهر محرم،فالله خلق السنة وعدة شهورها اثنا عشر شهرًا وقد جعل الله منها أربعةً حرم، حرَّم فيها القتال تعظيمًا لشأنها، وهذه الأشهر هي: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ورجب.

سبب التسمية

سُمي شهر صفر بهذا الاسم لأن ديار العرب كانت تَصْفُر، أي تخلو من أهلها، لخروجهم فيه ليقاتلوا ويبحثوا عن الطعام، ويسافروا هربًا من حر الصيف، ويقال أيضًا شهر صفر سُمي بذلك لأن الريح كانت تعصف بشدة فكان لحركتها صفير.

أفضل الاعمال

يستحب في شهر صفر الصيام، والحفاظ على الصلاة في أوقاتها، وذكر الله تعالى، حفظ الجوارح من المحرمات، كثرة الدعاء، الإكثار من شهادة التوحيد، صلة الرحم، بر الوالدين، الإكثار من الأعمال الصالحة، قيام الليل، الاستغفار.