الفلك: 4 ظواهر جوية تشهدها سماء مصر في شهر (فيديو)

قال الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن سماء مصر تشهد اليوم ظاهرة فلكية مهمة وجميلة وهي ظاهرة زخة شهب "دلتا الدلويات".

وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفيه مع برنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأحد، أن الظاهرة تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، ويترقبها جميع هواة الفلك.

وأوضح أنها تنتج بسبب دخول بقايا حطام المذنبان الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو وحتى 23 أغسطس، مضيفًا أنه في هذا الوقت من العام تعبر الأرض أثناء دورانها حول الشمس مسار مدار هذا المذنب، وتصطدم قطع الحصى بأعلى الغلاف الجوي وعندها تظهر كشريط من الضوء.

وتابع رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية: “أننا بصدد 3 ظواهر جوية أخرى خلال شهر أغسطس الجاري، والتي تبدأ بظاهرة شهب البرشويات خلال الفترة من 7 إلى 13 أغسطس والتي تصل لـ 100 شهب في الساعة الواحدة، وتشكل مظهر جمالي ممتع بالسماء”.

وأكد أن ظاهرة القمر العملاق والتي تتكرر أربع مرات سنويا وسوف تظهر في سماء مصر في الأول من أغسطس الجاري والتي تزيد خلالها درجة لمعان القمر بنسبة 20% نظرا لاقترابه من الارض في تلك الأوقات، كما أنها ستتكرر مرة أخرى في 30 أغسطس.

ما هي زخة شهب دلتا الدلويات؟

زخة شهب دلتا الدلويات هي زخة شهب متوسطة الكثافة تنشط في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس، ويبلغ ذروتها في 29 و30 يوليو. تنتج هذه الزخة عن بقايا المذنب 70P/Peltier. تنشأ الشهب في منطقة من السماء تسمى دلتا الدلويات، والتي تقع في كوكبة الدلو.

يمكن رؤية الشهب في جميع أنحاء السماء، ولكن تكون أكثر وضوحًا في الاتجاه الشمالي الشرقي. يمكن رؤية حوالي 20 شهابًا في الساعة خلال ذروة هذه الزخة. أفضل وقت لمشاهدة هذه الزخة هو بعد منتصف الليل في مكان مظلم بعيدًا عن أضواء المدينة.

نصائح لمشاهدة زخة شهب دلتا الدلويات

اختر مكانًا مظلمًا بعيدًا عن أضواء المدينة.

انتظر حتى تصبح السماء مظلمة تمامًا.

خذ راحة من الشاشة الإلكترونية قبل البدء في المشاهدة.

تأكد من وجود كرسي مريح للجلوس عليه.

افتح عينيك على مصراعيهما وانظر إلى السماء.

إذا كنت محظوظًا، فسترى العديد من الشهب الجميلة.