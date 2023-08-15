صافي ناز كاظم تكشف سبب عرض مكتبتها للبيع وسر تراجعها (فيديو)

كشفت الكاتبة صافي ناز كاظم، عن سبب عرض مكتبتها للبيع مقابل مليون جنيه، مؤكدة أن المكتبة تحتاج إلى رعاية وعناية واهتمام وترتيب هي لم تعد قادرة عليه، لاسيما وأنها قاربت ٨٦ عاما.

وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية انجي أنور المذاع مساء الاثنين عبر فضائية etc انها قررت بيع مكتبتها دون التشاور مع ابنتها نواره ـحمد نجم، خوفا من أن تكون المكتبة عبئا عليها بعد وفاتها، قائلة: أنا عارفة مسؤوليات نوارة وأعبائها، وهي برج الميزان فحاسمة وتقدر الأمور فقولت لو ربنا افتكرني نوارة هتتخلص من المكتبة، قولت اعرضها لناس متخصصين يقدروا قيمتها.

لم أحزن على بيع كتبي

وأضافت:" لم أحزن على بيع كتبي لأني لو اتخذت قرار لا أحزن بعده، ولكن كنت أرى أن الكتب تروح مكتبة متخصصة تنسق وترتب ووضعت مبلغ مليون جنية لأن الناس بتستهر بقيمة الكتب، وكان في نيتي أن اهدي نواره وأولادها المبلغ.

وأكدت انها تراجعت عن بيع مكتبها بعد رفض ابنتها نوارة وتأكيدها أن ابنائها علي وفاطمة يرغبون في الاحتفاظ بالمكتبة.