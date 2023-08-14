ميدو يشيد بسياسة الأهلي مع اللاعبين

أشاد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بسياسة إدارة النادي الأهلي الخاصة بـ رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أمر مميز ما يفعله النادي الأهلي بخصوص تغيير سياسة رواتب اللاعبين، وتقسيم اللاعبين إلى فئات، للحصول على مجموع معين ومبلغ معين في النهاية"

وأضاف: "أي نادي عايز يكون عنده نظام في موضوع عقود اللاعيبة لازم يمشي بنفس النظام اللي بيعمله الأهلي"

واختتم: "على حسب سياسة النادي وسياسة التعاقدات يتم وضع سياسة الرواتب"