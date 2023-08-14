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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميدو يشيد بسياسة الأهلي مع اللاعبين

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو

أشاد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق بسياسة إدارة النادي الأهلي الخاصة بـ رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أمر مميز ما يفعله النادي الأهلي بخصوص تغيير سياسة رواتب اللاعبين، وتقسيم اللاعبين إلى فئات، للحصول على مجموع معين ومبلغ معين في النهاية" 
وأضاف: "أي نادي عايز يكون عنده نظام في موضوع عقود اللاعيبة لازم يمشي بنفس النظام اللي بيعمله الأهلي" 
واختتم: "على حسب سياسة النادي وسياسة التعاقدات يتم وضع سياسة الرواتب"

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