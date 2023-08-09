ميدو مستاء من أزمة شيكابالا

تحدث أحمد حسام ميدو عن أزمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد فريق الزمالك.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: الزمالك عنده مشاكل كتيرة جدا الكل عارفها ومش محتاج مشاكل زيادة، حتى لو في مشكلة لازم نتجنبها دلوقتي.

وأضاف: الكلام اللي قاله مرتضى منصور فيما يخص شيكابالا مكانش وقته إنه يتقال، والبعض بيحاول يستغل الأزمة عشان يطلع تريند

وقال : بطالب المستشار مرتضى منصور، أرجوك كفاية خناقات ومشاكل الزمالك مش محتاجها دلوقتي، في حاجات لازم تعديها، النادي بيمر بوقت صعب وكل الناس اللي عايشين في النادي عارفين ده .

وأكمل مينفعش نزود المشاكل الخاصة بالنادي، وشيكابالا لا يستحق هذا الهجوم بكل صراحة، وشيكابالا ملوش أي ذنب في إن في فلوس متأخرة على سبورتنج لشبونة.