النصر يتقدم على الإتفاق بهدف ساديو ماني في الشوط الأول

دوري روشن ..

أنهى فريق النصر الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه الإتفاق متقدماً بهدف مقابل لاشئ في إطار منافسات الجولة الأولى لدوري روشن.

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية بعدما نجح النجم السنغالي ساديو ماني في تسجيل أول أهداف بقميص النصر ليمنح فريقه التقدم مبكراً.

سيطر النصر بشكل واضح على مجريات اللعب بعد الهدف وضغط هجومياً بحثاً عن اضافة هدف يحسم بها اللقاء.

وسدد ساديو ماني رأسية خطيرة في الدقيقة 27 الا أن حارس الإتفاق ابعدها ببراعة.

تحسن أداء الاتفاق في الربع ساعة الأخيرة وسيطر على وسط الملعب الا أنه لم ينجح في تهيد دفاعات النصر بشكل كبير حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم النصر 1-0.