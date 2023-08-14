عاجل
بسمة وهبة: الإخوان جماعة خبيثة تسعى لإشعال الفتنة الطائقية (فيديو)
الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري روشن ..

النصر يتقدم على الإتفاق بهدف ساديو ماني في الشوط الأول

ساديو ماني
ساديو ماني

أنهى فريق النصر الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه الإتفاق متقدماً بهدف مقابل لاشئ في إطار منافسات الجولة الأولى لدوري روشن.

txt

كريستيانو رونالدو يوجه رسالة خاصة لجماهير النصر بعد غيابة عن مباراة الاتفاق

جاءت بداية المباراة سريعة وحماسية بعدما نجح النجم السنغالي ساديو ماني في تسجيل أول أهداف بقميص النصر ليمنح فريقه التقدم مبكراً.

سيطر النصر بشكل واضح على مجريات اللعب بعد الهدف وضغط هجومياً بحثاً عن اضافة هدف يحسم بها اللقاء.

وسدد ساديو ماني رأسية خطيرة في الدقيقة 27 الا أن حارس الإتفاق ابعدها ببراعة.

تحسن أداء الاتفاق في الربع ساعة الأخيرة وسيطر على وسط الملعب الا أنه لم ينجح في تهيد دفاعات النصر بشكل كبير حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم النصر 1-0.