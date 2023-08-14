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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حقيقة وجود احتكار في الخضروات والفاكهة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن محافظة الإسماعيلية تمتاز بزراعة المانجو، ولكنها تعاني من بعض الأمراض مثل العفن الهبابي، لذلك هناك ضرورة لإرشاد المزارع لكيفية التعامل مع هذه الأمراض، مشيرًا إلى أن مشاكل المزارع كثيرة، ومن الضروري دعمه.

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وتابع "نجيب"، خلال حواره مع الإعلامية إيناس سلامة، ببرنامج "بلدنا المحروسة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن البنك الزراعي يقوم بدور كبير في دعم المزارع، ولكن هناك حاجة لبذل المزيد، من خلال تسهيل القروض الخاصة بالمزارع، لأن البيروقراطية تعرقل مثل هذه القروض مثل البطاقة الضريبية والسجل التجاري، معقبًا: "الفلاح منتج ولازم نحافظ عليه".

ولفت إلى ضرورة تنظيم الأسواق العشوائية، لأن الأسعار متفاوتة بصورة كبيرة جدا بين الأسواق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد احتكارا في الخضروات والفاكهة، لأنها سلعة معرضة للتلف، وتحديد الأسعار يكون وفقًا لآليات العرض والطلب.

 

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