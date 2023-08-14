بأسعار مخفضة.. توافر خضروات وفواكه للمواطنين بمدينة بلاط بالوادي الجديد

تماشياً مع توجيهات السيد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط عن توافر خضروات وفاكهة بأسعار مناسبة في منفذ الوحدة المحلية بمدينة بلاط.

وأفاد الدكتور ياسر محمود سيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط أن هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار ملائمة. حيث ستكون هذه الخضروات والفاكهة متاحة للمواطنين بدءً من الساعة العاشرة صباحًا حتى نفاذ الكمية.

فيما يلي قائمة بأسعار المنتجات المتوفرة:

كيلو الطماطم 12.5 جنيه

كيلو الخيار 12.5 جنيه

كيلو الباذنجان الرومي 7.5 جنيه

كيلو الباذنجان العروس 7.5 جنيه

كيلو الفلفل الرومي 10 جنيه

كيلو الفلفل الشطة 10 جنيه

كيلو البطاطس 12.5 جنيه

كيلو الرمان السكري 10 جنيه

كيلو العنب والفراولة 10 جنيه

كيلو المانجا 20 جنيه

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار المخفضة ستسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتشجيعهم على شراء المنتجات الطازجة والصحية. وتأمل السلطات المحلية أن يتمكن أكبر عدد ممكن من المواطنين من استفادة من هذه الفرصة والحصول على المنتجات بأسعار ميسورة.

وفي سياق متصل، تؤكد السلطات أنه سيتم التأكد من جودة المنتجات المعروضة وأنها تلبي المعايير الصحية والجودة المطلوبة.

وفي ختام البيان، تهيب السلطات بجميع المواطنين بالاستفادة من هذه الفرصة وتشجيعهم على دعم المنتجات المحلية وشراء المنتجات الطازجة والصحية، مما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المدينة وتعزيز رفاهية سكانها