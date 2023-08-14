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الإثنين 14 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برايتون يٌعلن رحيل لكايسيدو إلى تشيلسي .. رسميًا

 لكايسيدو
 لكايسيدو

أعلن نادي برايتون الإنجليزي عبر حسابه الرسمي  منذ قليل، عن رحيل  لاعبه لكايسيدو نجم خط وسط الفريق إلى تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي.

وكان لكايسيدو محل صراع بين  تشيلسي و ليفربول للحصول على خدماته في الميركاتو الصيفي .

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كتب برايتون عبر حسابة الرسمي  على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في تغريدة جاءت كالتالي ، حظ موفق لكايسيدو ، الذي أكمل انتقاله بشكل دائم إلى تشيلسي".

وكانت الصفقة تكلفت خزينه تشيلسي وفقًا لتقارير صحفية مساء اليوم الاثنين مايقرب 130 مليون يورو حيث تعد الصفقة شراع شرس مع تشيلسي و ليفربول.

وفي سياق مٌتصل، حسم التعادل الإيجابي بين تشيلسي وليفربول بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على   ستاد ستامفورد بريدج في الجولة الأفتتاحية بالدوري الإنجليزي.

وحصل تشيلسي وليفربول على أول نقطة لهما خلال مشوارهم في الدوري الإنجليزي  في الموسم الجديد.