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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

برايتون يدك شباك ليوتن تاون برباعية في الدوري الإنجليزي

برايتون
برايتون

حقق فريق برايتون  الفوز على ليوتن تاون في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد فالمر  في الجولي الأولي بالدوري الإنجليزي الممتاز .

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سجل برايتون الهدف الأول في شباك سولومون مارش لاعب برايتون الهدف الاول  بصناعه كارورو ميتوما في الدقيقة 36 من أحداث الشوط الأول.

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول  بتقدم برايتون على نظيره ليوتن تاون  بهدف نظيف على ستاد فالمر.

ضعف برايتون نتيجة المباراة من خلال اللاعب جواو بيدروو  بركلة الجزاء  في الدقيقة 71 من أحداث الشوط الثاني .

قلص كارلتون موريس  نتيجة المباراة  لاعب ليوتن تاون، حيث سجل الهدف الاول  للفريق في الدقيقة 80 .

وسجل سيمون ادينجزا الهدف الثالث لاعب برايتون في الدقيقة 85 ،بينما ضعف إيفان فيرجسون الهدف الرابع قبل انتهاء المباراة في الدقيقة 95 .

ليطلق حكم المباراة صافرة نهاية المباراة بفوز برايتون على ليوتن تاون  الهدف الرابع  مقابل هدف.

بهذه النتيجة ، رفع برايتون من رصيده عند النقطة 3  في جدول ترتيب  الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد  ليوتن تاون بدون نقاط .

 