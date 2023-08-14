شرطة تنزانيا تعتقل اثنين وتتهمهما بتنظيم احتجاجات

ألقت الشرطة التنزانية، القبض على محام وسياسي معارض واتهمتهما بالتحريض والتخطيط لتنظيم مظاهرات على مستوى البلاد بهدف إسقاط الحكومة.



الشرطة في تنزانيا

وقال المتحدث باسم الشرطة ديفيد ميسيم، في بيان، إن الشرطة ألقت القبض على المحامي بونيفاس أنياسيل موابوكوسي ومبالوكا نياغالي.

وأضاف قائد الشرطة التنزانية كاميلوس وامبورا، أنه أتخذ إجراءات ضد مجموعة تخطط لتنظيم مظاهرات في جميع أنحاء البلاد لإسقاط حكومة الرئيس سامية سولو حسن قبل عام 2025.

وأوضح إن المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي منذ 10 أغسطس كتبت “للتأثير على التنزانيين وتحريضهم على الانخراط في احتجاجات على مستوى البلاد، حتى أن أحدهم قال إنه سيطيح بحكومة الرئيس … قبل 2025. هذه خيانة.”

وأشارإلي أن المطالبين بالاحتجاجات ربطوا المسألة بدعوى قضائية، تطعن في اتفاق تطوير وإدارة ميناء بين تنزانيا وإمارة دبي وافق عليه البرلمان التنزاني في يونيو، دون أن يذكر اسم موابوكوسي أو نياغالي.



محاميين في تنزانيا

وقال فيليب مواكيليما المحامي الذي يمثل الاثنين، إنه يبذل جهودا للوصول إليهما في الحجز وأن الاتهامات الموجهة إليهما “كاذبة وملفقة“.

وكان موابوكوسي من بين المحامين الذين طعنوا في شرعية الاتفاقية. ورفضت المحكمة العليا هذا الطعن يوم الخميس.



وكتب موابوكوسي يوم الخميس الماضي، على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، أن عملائه طلبوا منه استئناف الحكم.

منظمة هيومن رايتس ووتش



وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن 22 شخصا على الأقل اعتقلوا أو هددوا منذ يونيو لانتقادهم البرلمان لموافقته على اتفاقية الميناء.

ونفى المتحدث باسم الحكومة، جيرسون مسيغوا، الاتهامات بإسكات أصوات المعارضة، وقال “لكن عليك أن تفرق بين احترام حقوق الانسان واحترام القوانين، لا يمكنك الاختباء وراء حقوق الانسان بينما تنتهك القانون.”

